L’Entesa exige más personal para el área social de Es Mercadal

L’Entesa des Mercadal i Fornells denunció este jueves que los servicios sociales del Ayuntamiento de Es Mercadal «están bajo mínimos» y que la atención a las personas y familias más necesitadas se está viendo afectada, una situación que no entienden que el equipo de gobierno no solucione: «No entendemos como la atención a las personas no es prioritaria para este equipo de gobierno» justo en el momento en que las urgencias sociales se han disparado por la pandemia.

La formación recuerda que desde el pasado mes de agosto el servicio está sin psicóloga ya que la funcionaria renunció a la plaza y que desde octubre la trabajadora social solicitó una excedencia. A día de hoy, relatan, el servicio cuenta solo con una educadora social y el refuerzo de una trabajadora social que se contrató de forma extraordinaria. Esta trabajadora finaliza su contrato a finales de enero. L’Entesa considera que en esta situación de crisis se deberían fomentar todas las medidas preventivas para evitar la futura exclusión social.