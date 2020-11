Ciutadella aprueba las cuentas entre críticas por no reducir la carga fiscal

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ciutadella ha sacado adelante los presupuestos municipales para el año que viene con la abstención de los grupos de la oposición. PP y Ciudadanos mostraron su sintonía con gran parte de las partidas económicas reflejadas en las cuentas para 2021, sobre todo con el incremento del gasto social para afrontar los efectos de la pandemia, pero coincidieron en denunciar que el gobierno municipal no contemple un descenso de la carga fiscal, sobre todo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en un momento delicado para la economía de familias y empresas.

Esa fue la principal crítica a las cuentas municipales del Grupo Popular, que en la misma sesión plenaria presentaba una moción para reclamar una bajada del IBI. El portavoz municipal de los populares, Antoni Juaneda, argumentó que «la reducción del IBI no es solo posible, sino que es necesaria», teniendo en cuenta la crisis y lo que reflejan unas cuentas que prevén una capacidad de ahorro a final de año de cuatro millones de euros: «Es el momento de aligerar la carga fiscal del ciudadano».

Més per Menorca, PSOE y Unidas Podemos votaron en contra de reducir el IBI, pero el concejal de Hacienda, José López, quiso matizar que se trata de «un presupuesto, una previsión» y recordó lo ocurrido en el año 2020, en que se hizo un presupuesto desde el optimismo y se han tenido que hacer ajustes para hacer frente a la pandemia. En ese sentido avanzó que «si se da el caso, podemos volver a tomar esas decisiones, aprobar bonificaciones en determinadas tasas e impuestos».

Los populares también criticaron que las cuentas no permitan saber las inversiones para 2021 por la decisión del equipo de gobierno de no incluir aquellas actuaciones que no tienen financiación cerrada con otras administraciones. La portavoz de Ciudadanos, Isabel León, destacó que son unos presupuestos «moderados y sujetos a la situación de pandemia». Criticó la ausencia de partida para acometer la Relación de Puestos de Trabajo, una tarea que defiende que permitiría reducir los costes por contrataciones externas. También criticó que se destinen 62.300 euros al Fons Menorquí de Cooperación cuando hay necesidades que cubrir en el municipio.