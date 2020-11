Salud inicia el cribado a los clientes del bar de Es Castell donde se detectaron 4 contagios

El Área de Salud de Menorca inicia este lunes el cribado masivo a los clientes que en los últimos diez días han frecuentado el Bar Toni de Es Castell, donde se ha registrado un brote de 4 contagios por coronavirus.

El coordinador de la Unidad Volante de Atención al Coronavirus (UVAC) en Menorca, José Antonio Vidal, hace un llamamiento a la tranquilidad y explica que el objetivo es detectar a las personas asintomáticas portadoras de la covid-19.

«Hemos decidido hacer un cribado a aquellas personas que en los últimos 10 días hayan frecuentado el céntrico bar. Entre este lunes y martes se someterán a la prueba PCR porque queremos identificar las personas asintomáticas; como no tenemos evidencias reales si han mantenido o no contacto estrecho con los contagiados, no deberán aislarse», ha remarcado a Efe.

Sí tendrán que cumplir con el aislamiento domiciliario aquellos clientes que se consideren contacto estrecho, según advierte Vidal.

«Se trata de las personas que hayan estado a menos de dos metros de un positivo por coronavirus y sin mascarilla. En este caso, deben autoconfinarse y esperar a ser citados para realizarse la PCR; el aislamiento tiene que ser de 10 días, porque en ocasiones la primera prueba resulta negativa y no es concluyente», ha señalado.