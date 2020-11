El Consell espera cerrar la compra de Favàritx este año

El Consell espera firmar antes de que acabe este año el convenio con el Ministerio de Defensa para la adquisición de las baterías militares de Favàritx y la importante cantidad de terreno que las rodea. La rúbrica de este acuerdo estaba inicialmente contemplada para finales de 2019, pero se demoró entonces porque el Gobierno central estaba en funciones. Una vez solventado este escollo, se entrometió la pandemia. Según informan fuentes de la institución insular, la firma podría producirse en un par de semanas.

Este nuevo retraso en la firma del convenio no supone, no obstante, una alteración de los últimos planes que había trazado el equipo de gobierno insular para abonar al Ministerio de Defensa el precio fijado para las baterías, que asciendo a unos 870.000 euros. Una vez se conoció que la operación no se pondría sobre el papel en 2019, ya se decidió trasladar a los presupuestos de 2021 los 300.000 euros del primer pago por esta importante propiedad, situada en pleno parque natural y en la que se pretende construir un aparcamiento definitivo. El dinero restante se hará efectivo en próximas anualidades.

Por el momento, el Consell ya ha abonado en 2019 una pequeña parte del importe de compra acordado, 45.000 euros (un 5 por ciento del total), como una especie de paga y señal.

Además de las antiguas instalaciones militares, que presentan un algo nivel de degradación, la operación incluye unas 49 hectáreas de terreno de un elevado valor natural.