Más de 500 personas participan en el cribado por el brote del bar de Es Castell

Más de 500 personas participarán a lo largo de tres días, entre este lunes y el miércoles, en el cribado que Salud ha activado en Es Castell, a raíz de los cuatro contagios de coronavirus SARS-CoV-2 detectados en el Bar Toni, uno de los más populares de esta localidad.

La respuesta a la llamada para someterse a las pruebas PCR ha sido masiva. Esta tarde más de 200 vecinos de Es Castell han pasado por la covid-exprés de Llevant, frente al centro de salud Dalt Sant Joan, para que les tomaran muestras.

Este martes está previsto que alrededor de otras doscientas personas acudan a este screening y para elmiércoles ya hay más de un centenar de citaciones.

El coordinador de la Unidad Volante de Atención al Coronavirus (UVAC) en Menorca, José Antonio Vidal, explica que «hemos decidido hacer un cribado a aquellas personas que en los últimos 10 días hayan frecuentado el céntrico bar. Como no tenemos evidencias reales si han mantenido o no contacto estrecho con los contagiados, no deberán aislarse».

Sí tendrán que cumplir con el aislamiento domiciliario aquellos clientes que se consideren contacto estrecho, según advierte Vidal.

«Se trata de las personas que hayan estado a menos de dos metros de un positivo por coronavirus y sin mascarilla. En este caso, deben autoconfinarse y esperar a ser citados para realizarse la PCR; el aislamiento tiene que ser de 10 días, porque en ocasiones la primera prueba resulta negativa y no es concluyente», ha señalado.