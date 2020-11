La Cooperativa de Maó decide si opta a gestionar el matadero de Ciutadella

La Cooperativa Virgen de Monte Toro, concesionaria del matadero municipal de Maó, decide esta noche a través de la Junta Directiva, compuesta por doce socios, si opta o no al contrato de servicios que ofrece el Ayuntamiento de Ciutadella para el matadero de este municipio. En principio no se dan la condiciones favorables ni se cumplen todos los requisitos, pero no se ha descartado, según informa Joan Pons, presidente de la cooperativa mahonesa, quien reconoce que la opción se está valorando.

En la decisión tendrá un peso importante la opinión del economista Joan Sánchez, a quien se ha recurrido para que informe sobre la viabilidad del proyecto. En los números y la experiencia profesional descansa la primera premisa de la decisión.

Personal cualificado

Uno de los requisitos que no cumple la cooperativa Virgen de Monte Toro y que está frenando el impulso inicial de participar en el contrato de Ciutadella es el mínimo de personal cualificado que se exigen en las bases de la convocatoria. Han de ser siete con su correspondiente carné de bienestar animal y en la cooperativa que lleva el matadero de Maó solo hay tres. Obtener el carné no es cuestión de días sino de un curso que ha de realizarse además fuera de Menorca.