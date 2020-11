El balance del fin de semana: 18 nuevos casos en Menorca

Menorca ha registrado este fin de semana 18 nuevos casos de coronavirus. De ellos, 13 son del sábado, 5 del domingo y ninguno de este lunes.

En el hospital hay diez pacientes ingresados, uno menos que el viernes. De ellos, 4 están en la UCI.

Cabe recordar que en el fin de semana no se han facilitado datos por cuestiones técnicas, y las proporcionadas este lunes no están completas, ya que no se ha especificado el número de casos activos y las altas. Salud espera ofrecer el martes todos estos datos.

Desde el inicio de la pandemia se han contagiado un total de 873 personas en la isla y se han contabilizado 18 fallecimientos.