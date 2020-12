Las UVAC serán flexibles y harán PCR a residentes que vuelvan de Mallorca

Las unidades volantes de atención al coronavirus (UVAC) realizaron este jueves las 44 primeras pruebas PCR a residentes que vuelven a casa para pasar el puente de la Constitución y tenían ya 216 citas programadas que con toda seguridad aumentarán de aquí al martes día 8. Aunque este programa está pensado para los menorquines que viajan desde la Península y no para la movilidad entre las islas, el coordinador de las UVAC, el doctor José Antonio Vidal, preguntado por los periodistas, afirmó que serán flexibles. «En principio es una propuesta para gente que venga de la Península y no de la propia comunidad autónoma, pero tenemos flexibilidad, no creo que tengamos problemas por eso», aseguró. «Nosotros en Menorca valoramos mucho el riesgo, podríamos hacerle la prueba también a un estudiante que llegue de Palma, no estaría dentro de este programa específico pero se valorará hacerla», indicó el responsable sanitario.

La respuesta a esta campaña específica para visitar a los familiares con seguridad está siendo muy buena, señaló Vidal. «La gente está muy motivada, nos llaman tanto estudiantes como padres, para sus hijos que van a venir, y a todos se les ofrece y se les realiza la prueba». La petición de cita es posible hasta el mismo día 8, aun en casos en los que el desplazamiento se realiza el sábado o el domingo. «Aunque la prueba se realice el lunes es útil», explicó el médico, quien insistió en que se cumplan las medidas de seguridad aunque el resultado sea negativo. «No se tienen que aislar porque es un screening, presuponemos que son personas asintomáticas, pero aunque el resultado sea negativo tienen que mantener las medidas de protección», aseguró.

Además, el jefe de las UVAC subrayó que «a día de hoy ante cualquier síntoma sospechoso de un catarro es muy importante consultarlo con el médico de cabecera porque a todas esas personas les vamos a hacer la prueba por tener síntomas, no hay que minimizarlos, ahora mismo estamos en una situación en la que ante cualquier síntoma de los que sabemos que pueden ser covid-19, hacemos la prueba, y no tienen que esperar a un screening».

Las tres unidades volantes se han reforzado para esta campaña y se han guardado horas de citación para estos menorquines que regresan de puente. La prueba es voluntaria y gratuita, y los resultados se obtienen en un plazo rápido, de entre 12 y 24 horas.

«No es un tratamiento», recuerda el doctor, la PCR es «una foto» de ese momento, por eso un negativo no exime de cumplir estrictamente las medidas de seguridad. Hoy viernes está previsto realizar unas 50 pruebas y mañana sábado se prevé que sea el día de más trabajo en las UVAC. Las citas se puede pedir vía WhatsApp en Info-UVAC Menorca, en el teléfono 608387899.