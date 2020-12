El Consell ya prevé que no habrá fiestas en 2021: quita fondos del jaleo bus para darlos al transporte regular

El departamento de Movilidad del Consell insular destinará las partidas económicas del Jaleo Bus y el Bus Nit de 2021 a mejorar el servicio de transporte regular de pasajeros. De este modo el área que dirige Francesca Gomis da por sentado que el año que viene no serán necesarias estas líneas de transporte, incluso aun cuando comiencen los planes de vacunación anunciados por el Gobierno, ya que «teniendo en cuenta la situación sanitaria actual, lo más probable es que las fiestas patronales de 2021 no se puedan celebrar», señala el Consell en una nota informativa, «motivo por el cual el servicio de Jaleo Bus no se utilizará si la situación no mejora».

Por otro lado, el ocio nocturno, uno de los sectores más afectados por los cierres y los toques de queda decretados para frenar la pandemia, tampoco se prevé que retorne a la normalidad a corto-medio plazo. De este modo, Movilidad prevé que tampoco el autobús nocturno, el Bus Nit, vuelva a activarse hasta que la situación sanitaria retorne a la normalidad. En ese caso ambas partidas económicas y servicios podrán recuperarse, señala el Consell, pero de momento se destinarán a mejorar las líneas que sí funcionan, las del transporte regular de viajeros.