El Consell proyecta un cambio de sentido cerca de Rafal Rubí

La Conselleria de Movilidad proyecta una medida para un cambio de sentido en el tramo de la carretera general entre Rafal Rubí y Talatí, que permita acceder a los caminos junto al puente que se va a demoler, con la seguridad del tráfico garantizada. Así lo apunta la consellera Francesca Gomis, en un artículo de opinión publicado este domingo en el Diari Menorca, con el que pretende dar respuesta a algunas preguntas sobre la reforma de la Me-1 entre Alaior y Maó.

Los giros a la izquierda seguirán prohibidos en el cruce de la ‘general’ con los caminos de Rafal Rubí y Alcaidús-Santa Isabel, donde la línea continua se va a imponer. Sin embargo, con el cambio de sentido próximo se pretenden evitar desplazamientos largos y un acceso seguro.

La idea de la Conselleria de Movilidad no es exactamente la respuesta esperada por los catorce propietarios de fincas de esta zona que pedían que se habilitara la forma de girar a la izquierda en el punto de Rafal Rubí, como se ha hecho en el cruce de Els Alocs, en Ciutadella. Una posición crítica que fue recogida por Junts per Lô, que presentó una propuesta para pedir alternativas a este punto de la Me-1. De hecho, la medida puede servir para facilitar las comunicaciones de una forma compatible con la demolición del puente, después de que haya quedado claro que no hay solución más segura para este cruce que la estructura que el Consell ya ha aprobado derribar.

Solución técnica

Serán los técnicos a los que el Consell adjudique la redacción de este tramo de la carretera los que deberán definir el mejor punto para el cambio de sentido. Por este motivo, la consellera Francesca Gomis no quiere anticipar hipótesis al análisis de los ingenieros.

De todas formas, la opción soterrada crea dudas, por la configuración y características del terreno, y una de las posibilidades, que ya se contempló en el debate sobre alternativas técnicas al puente de Rafal Rubí, sería una «solución» en superficie, quizás una rotonda.

La consellera de Movilidad apunta en su escrito que mientras se desarrolle la reforma de la carretera el acceso a los caminos, con giro a la izquierda incluido, se garantizará como hasta ahora, una cuestión que ha estado preocupando a los propietarios de fincas de la zona.