EM mantiene la incógnita sobre su voto al presupuesto del Govern

El diputado de Esquerra de Menorca, que forma parte del grupo de Unidas Podemos del Parlament, no ha decidido todavía si apoyará los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2021. Su partido afirma que en estos momentos podría votar a favor, hacerlo en contra o abstenerse.

EM valora como «positivos» estos presupuestos, a los que ha planteado algunas aportaciones y enmiendas, sin embargo hay dos cuestiones que frenan el voto favorable. Una es el plus de residencia. EM propuso que este plus pasara de 22.000 euros a 14.000 y que solo se abonara a los diputados de las islas menores que han de desplazarse a vivir a Palma. No está de acuerdo que se reduzca hasta los 18.000 euros. Además ha reclamado que se justifiquen lo gastos con cargo al plus en su totalidad y no solo una parte, como plantea la propuesta del PSOE, acordada con Cs.

La otra cuestión que puede motivar que EM no apoye el presupuesto es el recorte salarial a los funcionarios. Confía en que se pueda alcanzar un acuerdo en la reunión de mañana entre el Govern y los sindicatos. Según EU, de la valoración del resultado de esta reunión que haga EUIB dependerá en buena parte el sentido del voto de Pablo Jiménez.