El Govern ofrecerá una PCR a los estudiantes menorquines en Mallorca que regresen por Navidad

El Govern ofrecerá la posibilidad que los estudiantes menorquines en Mallorca puedan hacerse una prueba PCR antes de viajar a la Isla para las vacaciones de Navidad. Así lo ha confirmado la presidenta del Govern, Francina Armengol, que ha comparecido tras la reunión del Consell de Govern.

La medida de la realización de esta prueba PCR será voluntaria, no obligatoria, pues no se ha establecido ningún control sanitario en los viajes entre islas, a diferencia de los nacionales. Armengol ha manifestado que no cree necesario que se impongan controles en los viajes entre islas porque «tenemos garantizada la movilidad».

No obstante, y para dar más seguridad a los estudiantes de Menorca de la UIB en Mallorca, el Govern ofrecerá la posibilidad de que se puedan hacer una PCR rápida.

De este modo, el Ejecutivo responde a la petición formalizada por el Consell para los estudiantes menorquines durante las próximas vacaciones de Navidad.

En cuanto a los estudiantes que proceden de la Península, la PCR será obligatoria a igual que otros viajeros que quieren llegar a Menorca a partir del 20 de diciembre.