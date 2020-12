La Associació d’Hortals de Menorca pide la paralización de los expedientes

La Associació d’Hortals de Menorca ha mostrado su rechazo a la revisión del nuevo PTI porque seguirá limitando la posibilidad de regularizar los núcleos rurales en los que están asentados, y prevé que volverán a quedar sin solución a medio y largo plazo. Por este motivo solicita la paralización de los expedientes que estén en trámite, al tiempo que apela a que la regulación sea individual de cada edificación y a que se redacten unidades de actuación en las zonas en las que sea posible hacerlo. Considera de una dificultad extrema la búsqueda de un consenso entre propietarios para que cada núcleo elabore su propio plan especial dada la complejidad que supone alcanzar un entendimiento completo en los núcleos en los que hay más de 50 titulares.

Recuerda la Asociación que el Plan Territorial Insular de 2003 ya concedía un plazo de dos años para que los propietarios de los diferentes núcleos rurales se pusieran de acuerdo y unificaran posiciones, a riesgo de que si no lo hacían se subrogaba al respectivo ayuntamiento. Como ejemplo señala que en 17 años solo se han aprobado dos planes especiales a cargo de los propietarios, uno en San Luís, es Camp de s’Arc, y otro en Ferreries, Binicalsitx, sin que la Administración haya intervenido «porque no se ha hecho nada».

Denuncia el colectivo el colectivo que preside Dolores Martínez, que tampoco hay voluntad de solución en la revisión del nuevo PTI, salvo la que se refiere a que no se deba demoler la parte que exceda de los 90 metros cuadrados de construcción, aunque esta quedará fuera de ordenación. «Mientras no se modifique la ley de suelo debe existir un compromiso con los ayuntamientos», señala, y advierte de que las figuras fuera de ordenación generan muchos problemas a la larga, ya que no pueden modificarse con mejoras o incluso reparaciones que prolonguen su vida útil, entre otras cuestiones, por lo que deberían evitarse.

Con el nuevo Plan Territorial Insular, la Associació indica que quedan 3.000 hortales fuera de las delimitaciones de los núcleos, sin posibilidad de regulación. «Con la solución actual -que se pongan de acuerdo los propietarios de los núcleos pendientes- podemos esperar 20 años más porque todos sabemos lo difícil que es poner de acuerdo a solo tres personas».

Para la Associació d’Hortals de Menorca el problema más grave es que transcurridos 50 años desde que estas tierras fueran parceladas en diferentes enclaves de la Isla, «la gente ha de tener derecho a reformar una construcción en mal estado». Añade que si es una vivienda habitual o de uso frecuente, «no esperarás 50 o 100 años a que los políticos se decidan, como mínimo, a promover una regulación individual».

La percepción del colectivo afectado es que con el tiempo que pasará hasta que se apruebe definitivamente el PTI, «todavía habrá que esperar a que los propietarios se pongan de acuerdo», y después intervenga la Administación. Por este motivo la Associació especula con que probablemente el Consell tendrá sobre la mesa cerca de 3.000 expedientes.

El PTI contempla 25 núcleos de hortales con uso permitido de vivienda, 15 de ellos en Ciutadella. En otros 9 núcleos solo se permiten casetas de aperos de hasta 40 metros cuadrados.