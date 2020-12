El notario Alberto Vela niega haber manipulado el acta del caso Kitchen

Alberto Vela, el notario de Maó que había levantado acta notarial de los mensajes sobre la operación Kitchen, negó este lunes en declaración ante el juez manipulación alguna en este proceso, en el que se ha visto implicado de manera involuntaria. Como se recordará, el ex secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, acudió a él para que protocolizara notarialmente los mensajes que este atribuyó al exministro Fernández Díaz y que corresponderían al espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Negó la manipulación pero admitió ante el juez que no comprobó el origen de los mensajes que pusieron por escrito, según la filtración publicada ayer por ‘ABC’ a los pocos minutos de finalizar la declaración. Se limitó a reflejar en las actas los mensajes que le facilitó Martínez.

Alberto Vela reconoció que es amigo personal y que se limitó a recoger lo que le proporcionó, en este caso como cliente, como hubiera hecho en cuaquier acta notarial. Reiteró que no hubo alteración ni falseamiento en el acta que levantó con los mensajes.

Explicó asimismo que las consersaciones con el ex número dos de Interior que obran en el sumario y en las que le pregunta cómo se borran los whatsapp que ha recibido del propio Martínez no tienen nada que ver con las investigaciones del caso Kitchen. Lo atribuye, al igual que había hecho el ex secretario de Estado en su declaración, al deseo de eliminar del teléfono unos mensajes subidos de tono que no quería conservar.

Martínez mantiene que no es un falsificador ni mucho menos un hacker y que de haber querido inventarse los mensajes, habría utilizado textos mucho más específicos que pudieran incriminar más directamente al exministro Fernández Díaz. Sin embargo, la defensa de este, que sostiene que ni supo de Kitchen ni envió mensaje alguno, ha presentado una prueba pericial que cuestiona la autenticidad de la documentación aportada por Martínez y protocolarizada notarialmente por Vela Rubio-Navarro.

El ex titular de Interior pone énfasis además en dos cuestiones clave, que Martínez era amigo personal del notario y que no ha aportado al juez el terminal en el que supuestamente recibió aquellos mensajes, los que se recogen en las actas notariales.

Esas comunicaciones que niega Fernández Díaz o aduce que son falsas reflejan, en teoría, la información trasladada a Martínez del volcado de los móviles del extesorero del PP sin orden judicial o datos relacionados con los modos para obtener información directa de Luis Bárcenas.