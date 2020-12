El Cercle d'Economía prevé la recuperación de Menorca en 2023

Menorca no se recuperará económicamente del impacto de la crisis sanitaria causada por el coronavirus hasta el 2023, según ha asegurado este viernes el presidente del Cercle d' Economía, Francisco Tutzó.



"Mientras no llegue definitivamente una vacuna eficaz, la economía insular no repuntará. La actividad que teníamos en 2019 no la recuperaremos hasta el 2023. Es una crisis económica brutal, nuestra generación no la había vivido nunca, y es mucho peor que la de 2008, especialmente para las Balears y Menorca", ha advertido a Efe.



Tutzó recuerda que el sector servicios, que actualmente representa el 82% del Producto Interior Bruto (PIB) de Menorca, es el principal damnificado por la pandemia.



"El coronavirus ha impactado de lleno en el sector servicios y calculamos que a finales de año el PIB descenderá entre un 25 a 28% en comparación con el 2019. Esta cifra es una barbaridad. Sin embargo, el turismo puede repuntar en 2021, pero lo más importante ahora mismo es que durante estos meses no se haya destruido todo el tejido industrial y productivo de la isla", ha destacado.



El presidente del Cercle d'Economía de Menorca confía que aquellas empresas que han sufrido "problemas puntuales de tesorería" hayan accedido a los créditos ICO e ISBA, con el objetivo de "aguantar el temporal". Por otro lado, Tutzó se ha mostrado esperanzado con los fondos de recuperación procedentes de la Comisión Europea (CE).



"Tenemos una oportunidad si las empresas menorquinas pueden verse beneficiadas de una pequeña parte de los 140 mil millones de euros que recibirá España en los próximos 6 años. Para ello, debemos espabilarnos y presentar proyectos acordes con las líneas de ayuda. También es necesario remodelar nuestro modelo para no depender tanto del sector servicios", ha reivindicado.