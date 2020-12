La mayoría de los pasajeros llega a Menorca sin PCR en el primer día de los controles sanitarios

La Conselleria de Salud del Govern puso este domingo en marcha el dispositivo de control sanitario en los puertos y el Aeropuerto de Menorca, con el que hasta la finalización del estado de alarma intentará asegurarse de que los pasajeros que desembarcan en Menorca lo hacen con garantías de que no son portadores del virus. El balance provisional de la primera jornada de la campaña de control dejó una conclusión: buena parte de los pasajeros desconocían el protocolo y los que han llegado con los deberes hechos, formulario cumplimentado y PCR negativa, han sido muy minoritarios.

«Mucha gente no tenía la información, no les ha llegado, no sé qué problema ha habido, si los medios de comunicación o las redes sociales», admitía ayer el responsable de Gesaib (Gestió Sanitaria y Asistencial de les Illes Balears), David Llopis, después de haber controlado solo el primero de los vuelos nacionales previstos ayer en el aeropuerto menorquín, procedente de Barcelona. A falta de más información de balance, sirva de muestra estadística ese primer avión aterrizado en Menorca procedente de zonas con una alta incidencia acumulada de casos de coronavirus.

La aeronave aterrizó con apenas 30 pasajeros y solo tres llegaron con el formulario rellenado, el código QR preparado y una prueba PCR negativa. Seis más optaron por realizarse el test de antígenos en el espacio habilitado en la zona de recogida de maletas, obligatorio en el caso de los no residentes con un motivo justificado de viaje. El resto, un 70 por ciento del pasaje, venían sin ninguna prueba y muchos de ellos sin ni tan siquiera haber rellenado formulario alguno. Entre ellos no había ningún turista, es decir, ninguna persona que viajaba sin ser residente ni tener un motivo justificado para el desplazamiento, por lo que –al menos en el primer vuelo– no hubo que poner ninguna multa, aunque los técnicos sanitarios aseguraban esperar que eso ocurra tarde o temprano.

Cabe recordar que los viajeros residentes tienen la opción de hacerse la PCR en origen, en alguno de los centros sanitarios conveniados con el Govern, durante las 48 horas anteriores al viaje y también de hacerse la PCR en el destino con cita previa. Esta fue la opción más utilizada por los estudiantes menorquines, el perfil mayoritario entre los pasajeros. La mayoría llegaba sin cita previa y se la dieron allí mismo. Deberán estar en cuarentena –excepto para acudir al centro de salud a realizarse la prueba– hasta el resultado de la misma. Una tercera opción era la de hacer una cuarentena de diez días a la llegada.

La Conselleria de Salud ha ofrecido a última hora de este domingo un balance de los test de antígenos realizados durante la primera jornada en el Aeropuerto de Menorca y en el puerto de Maó, destino de la única conexión marítima con la Península programada. Se han realizado 135 pruebas sin que se detectara ningún positivo. Habrá que esperar a los próximos días para saber si entre los residentes que han optado por hacerse la PCR en un centro de salud se detecta algún contagiado.

El dispositivo sanitario cuenta en Menorca con 44 profesionales entre enfermos, auxiliares y técnicos de laboratorio.