Unides Podem afirma que el nuevo PTI es poco sostenible

Unides Podem Menorca se muestra crítico con el PTI aprobado inicialmente por el Consell y cree que es mejorable.

El portavoz de Esquerra de Menorca y diputado de Unides Podem, Pablo Jiménez, cree que «la revisión del PTI no acaba de solucionar las continuas heridas sobre el territorio y puede provocar nuevas amenazas». Por eso considera que existe «margen para aplicar una normativa que apoye los valores de la Reserva de Biosfera en todos sus ámbitos».

La coordinadora de Podem Menorca, Nati Benejam, detecta algunas carencias en el PTI. «Después de cinco años de trabajo vemos con preocupación como el binomio progreso-conservación sigue las mismas recetas de siempre», apunta. A continuación afirma que «son más sostenibles las normativas externas que la redactada en Menorca». Lamenta que no queden reflejados en una cartografía las pistas y carriles bici y la conexión de los caminos locales y secundarios para crear una red de movilidad sostenible y «ser un ejemplo de la descarbonización». Y sigue sobre la necesidad de facilitar las energías renovables pero «vigilando las nuevas construcciones y el uso de edificios auxiliares». UP lamenta que «seguimos sin establecer un eficaz control de los sistemas individuales de depuración de agua». Esta coalición, representada en el Consell por Cristina Gómez, lamenta que no incluya una directriz para fomentar los huertos urbanos y los huertos sociales ecológicos, ideales para preservar los alrededores de los pueblos con estos espacios de transición, y no con equipamientos industriales o de servicios, según Nati Benejam.

En materia de vivienda, apunta la necesidad de «creación de viviendas de promoción privada con un precio tasado» y propone que en cada promoción de vivienda se reserve un 30 por ciento a precio tasado, «así se crean comunidades realmente mixtas y se hace real la cohesión social y la no estigmatización».

Se muestran contrarios a incrementar los equipamientos turísticos y al uso de espacios rurales en zonas saturadas.

Y también discrepan del uso de restaurante en las casas rurales.