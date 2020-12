El pleito por el concurso de la desnitrificadora, neutralizado

La nueva desnitrificadora de Maó se podrá poner en marcha en paz, sin cuentas pendientes. El Ayuntamiento y la empresa Ingeniería de Obras de Zaragoza SL han alcanzado un acuerdo por el que esta última desistirá de la demanda interpuesta en 2019 ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears por discrepancias en la resolución del concurso para la adjudicación de la construcción de esta infraestructura, que acabó en manos del otro licitante.

La U TE de la que formaba parte Ingeniería de Obras de Zaragoza SL fue la mejor puntuada por la mesa de contratación pero no pudo presentar las acreditaciones de contratista de obras que se le requirió. Por este motivo, se consideró su oferta como retirada y se le impuso una penalización de 15.493 euros, lo que supuso que se retuviera la fianza depositada.

Tras la comunicación de la demanda al Consistorio, la empresa planteó un acuerdo por el retiraría el pleito si se desistía de la penalización y por tanto se le devolvía la fianza. Argumentaba para ello que en su manera de proceder no existía ningún tipo de mala fe y que toda la controversia emanó de una incorrecta calificación del encargo.

Un informe jurídico interno, emitido en septiembre de este año, confirmó que existía incumplimiento por parte de la UTE pero no había sido grave ni existía en ningún caso mala fe. Además, constató que lo solicitado en la demanda (llevar al proceso a su estado inicial) no era posible al haberse construido ya la desnitrificadora por parte del otro licitante y que la solución planteada no supone ningún tipo de gasto, por lo que los jurístas del Consistorio estiman oportuno aceptarla. Cada parte asume sus respectivas costas.

El acuerdo entre las partes fue ratificado por la Junta de Gobierno Local del pasado 23 de noviembre.