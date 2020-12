«Aconsejo a todo el mundo que se vacune; este año ha sido muy duro»

Francisca Salas Pons, de 91 años, interna desde 2010 de la Residència de Gent Gran del Consell, en Maó ha sido la primera menorquina en vacunarse. «Estoy estupenda, no me he dado cuenta de nada» ha declarado justo después de que se le inyectase la primera dosis.

Salas ha aprovechado para lanzar un mensaje: «Aconsejo vacunarse a todo el mundo», tras admitir que al principio no lo tenía muy claro, ya que «por la edad que tengo….». No obstante, cambio de parecer tras hablar con su sobrino, que trabaja en el hospital Vall d’Hebrón de Barcelona.

La primera menorquina en vacunarse afirma que «este año ha sido muy duro, al estar encerrados y sin poder salir los dos primeros meses fueron terribles, llega un punto que pierdes la noción del tiempo».

Para el próximo año desea «salud, armonía, convivencia y mucho cariño”, además de “unión, ya que es muy importante en esta vida».

Por su parte la enfermera Ana Rogel del Pino, la segunda menorquina en vacunarse, ha seguido en la misma línea que Francisca Salas: «Hay que ser valiente ya que lo que hemos pasado debe terminar ya».