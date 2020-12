Los empleados de los geriátricos de Menorca que aceptan la vacuna aumentan al 68 %

El director de Atención Primaria, Txema Coll, explicó ayer que en las últimas horas la cifra de trabajadores de los geriátricos que han accedido a vacunarse ha aumentado del 57 al 68 por ciento. «Es una buena respuesta». La consellera Bàrbara Torrent explica que se han intentado resolver todas las dudas sobre el antídoto, «cada uno tendrá sus propias reticencias, nos hubiera gustado un porcentaje más alto, pero ser los primeros siempre cuesta».

Consultadas diversas fuentes del personal, no parece existir una única causa que lleve a un tercio de los trabajadores a no querer vacunarse. De hecho, coinciden en que algunos profesionales simplemente estarían demorando su decisión, pendientes de resolver dudas de carácter médico sobre si la vacuna puede afectar a ciertas alergias o la lactancia materna, por citar dos ejemplos. Las razones del no a la primera dosis son individuales y estarían más relacionadas con estas dudas puntuales que con la desconfianza.

El inicio de la campaña en plenas vacaciones y que se haya adelantado la fecha sobre los planes inicialmente contemplados tampoco ha ayudado. Los profesionales que acaben por aceptar más adelante la vacuna recibirán la dosis en una próxima tanda que fijará la Conselleria de Salud. El servicio, en principio, no se verá afectado por estas circunstancias.