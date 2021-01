«No tengo ingresos pese a haber trabajado, no sé cómo subsistiré»

«No tengo acceso a ninguna ayuda pública, no sé cómo voy a subsistir en los próximos meses». Así lo manifiesta una trabajadora fija discontinua de temporada a la que le han denegado, al igual que a otras dos compañeras, la ayuda extraordinaria aprobada para este colectivo «sin una explicación convincente». Estas camareras de pisos empezaron a trabajar en un establecimiento hotelero el día 20 de junio, dos meses después de lo habitual y sin que la empresa las llegara a incluir en un ERTE, pese a las reiteradas peticiones del personal para que se les llamara y poder percibir la ayuda del SEPE.

Pero, su gran quebradero de cabeza llegó al finalizar la temporada. La empresa les informó del acceso a una nueva prestación extraordinaria para fijos discontinuos a la que tenían derecho. Pero, tras meses de complicadas gestiones con el SEPE, ha llegado denegada. Desconoce los motivos. «Tuve que ir al banco para que me dieran un anticipo, estoy en descubierto», apunta la portavoz, quien agrega que deberá hacer malabares para poder cubrir sus necesidades básicas. En su caso, no tiene acceso a ninguna ayuda pública al no haber cotizado más de seis meses esta temporada y haber agotado ya el paro y el subsidio.

CGT pide medios

El sindicato CGT alerta que muchas personas siguen sin cobrar el ERTE de los meses de abril, mayo y junio ni tampoco el paro especial, una situación provocada por la saturación del servicio y la falta de personal. «Aunque se hayan reforzado las plantillas con funcionarios interinos, no es suficiente». Este retraso obliga a recurrir a ayudas asistenciales «colapsando otro servicio». Pide más medios y que el aumento de trabajo no recaiga sobre el personal actual.