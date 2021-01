Los colegios reivindican que han demostrado ser espacios seguros frente a la covid

El calendario escolar se ha aliado este año con la salud. Otros cursos el regreso a las aulas después de las vacaciones navideñas se producía el día 7 o el día 8. No obstante, con la oportuna colocación de un día festivo de libre disposición, la mayor parte de los centros docentes de la Isla empiezan las clases hoy lunes. Así hay más margen de días entre, por ejemplo, los posibles contagios de la noche de Fin de Año y el retorno de los alumnos.

Esto no ha evitado, no obstante, que surjan voces que, ante la altura que está alcanzando la denominada tercera ola postnavideña, reclaman una demora en el reinicio de la actividad lectiva o la aplicación de medidas de prevención adicionales. Ni lo uno ni lo otro se contempla todavía por parte de la Conselleria de Educación, ni es tampoco una demanda que se escuche entre los participantes en la comunidad educativa. Los directores y representantes sindicales consultados recuerdan que el colegio es un espacio seguro en cuanto a la covid-19, como ha demostrado el hecho que durante el primer trimestre del curso no se han producido en Menorca contagios dentro de las aulas. Todos los grupos aislados lo han sido por contactos fuera de las escuelas e institutos.

En el CEIP Francesc d’Albranca de Es Migjorn Gran empezaron las clases el viernes. Y sin temor añadido, «cumplimos con las medidas, mantenemos las distancias, el colegio es un espacio seguro», comenta la directora Catalina Alemany. El principal inconveniente en estas fechas es que la ventilación marida mal con el intenso frío, por lo que toca abrigarse en clase. La Conselleria de Educación ha enviado esta semana un comunicado a los centros en los que recuerda las medidas principales de prevención de contagios, insistiendo en la necesidad de que corra el aire a pesar de las bajas temperaturas. Francisca Rodríguez, portavoz de la Associació de Directors d’Infantil i Primària de Menorca, coincide en que «en el primer trimestre todo fue bien, no tiene por qué cambiar ahora. El problema será el frío».

En cuanto a los institutos, el presidente de Adesme y director del IES Josep Maria Quadrado, Miquel Àngel Casasnovas, asegura que no se prevén novedades en la reanudación de las clases, «No han cambiado tanto las cosas respecto a noviembre, por ejemplo, y los colegios no se han mostrado como un factor de contagio. Demorar el inicio de las clases no resolvería nada, hemos trabajado mucho para tener un espacio seguro y ha funcionado». Y advierte del coste social que supone dejar a los chicos en casa.

Desde el STEI, Maria Camps coincide en que «se ha demostrado que los colegios son espacios seguros, pese a un inicio caótico, los protocolos han acabado funcionando. Ya hemos visto que la incidencia ha aumentado en el periodo en el que los niños no están en la escuela».