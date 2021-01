Salud empieza el miércoles a vacunar contra la covid a 751 sanitarios de Menorca

La Conselleria de Salud comienza este miércoles en Balears la vacunación contra el coronavirus a 6.325 profesionales sanitarios y no sanitarios que trabajan en la llamada "primera línea covid" en centros públicos y a 1.012 de la sanidad privada, con la primera dosis de la vacuna de Pfizer.

De ellos, 751 son de Menorca, concretamente están citados 188 de la privada y 563 de la pública: 296 en el Mateu Orfila, 238 en Atención Primaria y 29 del 061.



Los de la pública serán vacunados en sus propios centros y los de la privada en las unidades covid-exprés, ha detallado en una rueda de prensa la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, que ha anunciado además que las primeras 600 dosis de la vacuna de Moderna llegarán a Baleares este viernes.



Los sanitarios vacunados en primer lugar trabajan en urgencias, cuidados intensivos, medicina interna, neumología, laboratorios y microbiología, radiología y transporte urgente.



El coordinador de la estrategia de vacunación de COVID-19, Carlos Villafáfila, ha detallado que las vacunas administradas ya en Balears son 5.123 dosis, 741 en Menorca.



Esa cifra es un 39,8 % de las 12.840 vacunas de Pfizer que han llegado a Baleares, si bien Villafáfila ha precisado que se han administrado alrededor de un 80 % de las disponibles, porque la Conselleria ha reservado la segunda dosis para los residentes y trabajadores de la residencias de ancianos a quienes ya se ha aplicado la primera.



Ya ha culminado la administración de la primera dosis en todas las residencias de ancianos y este domingo se comenzará a poner la segunda dosis de la vacuna de Pfizer a usuarios y trabajadores que recibieron la primera el pasado 27 de diciembre, empezando por Oms-Sant Miquel de Palma.



La consellera Gómez ha asegurado que "la vacunación avanza a buen ritmo" y ha recordado que 200 profesionales de atención primaria y prevención de riesgos han recibido formación para administrarla.



Gómez ha defendido la reserva de una parte de vacunas para los ancianos "por prudencia" y ha indicado que "el objetivo principal ha sido blindar la vacunación de los mayores en residencias, los más vulnerables y débiles". "No podemos olvidar que han fallecido 222 personas, un 17 % de quienes han tenido covid, y hay un centenar hospitalizados", ha dicho sobre las residencias.



"No podemos ir más rápido que la llegada de vacunas", ha dicho Gómez, que se ha comprometido a aumentar los recursos, tanto personales como en espacios donde vacunar, a medida que lleguen más. "No escatimaremos esfuerzos", ha recalcado.

Nuevo retraso

El coordinador de la estrategia de vacunación de COVID-19, Carlos Villafáfila, ha informado este martes que se ha producido un retraso en la llegada de las dosis de la vacuna contra el coronavirus; estaba previsto que lo hicieran este martes y no lo harán hasta el miércoles, «previsiblemente», ha añadido la consellera de Salut, Patricia Gómez.

Villafáfila ha explicado que no se altera el calendario de vacunación debido a que Salud ha reservado algunas dosis por si esto ocurría. Además, ha destacado que es la tercera vez que las vacunas llegan con retraso a las Islas, por lo que ha defendido la gestión de la vacunación que se está realizando.

Sobre el inicio de la vacunación a profesionales sanitarios, el coordinador ha dicho que en Mallorca están citados a vacunarse 4.042 trabajadores en la sanidad pública y 557 privada: 1.800 de Son Espases, 950 del hospital Son Llàtzer, 680 del de Manacor, 590 del de Inca, 335 en Atención Primara y 200 del 061.



En Ibiza y Formentera, los sanitarios de primera línea citados son 1.186 en la sanidad pública y 267 de la privada: 690 en Can Misses, 58 del hospital de Formentera, 358 de Atención Primaria y 37 del 061.



Salud ha consultado a los profesionales sanitarios sobre su voluntad de vacunarse y la respuesta ha sido "mayoritaria y abrumadoramente que optan por vacunarse", ha dicho Villafáfila, que ha añadido que ese interés va en aumento.



Ha explicado que hay diferencias entre las vacunas disponibles, como que la segunda dosis de Pfizer debe administrarse a los 21 días y la segunda de Moderna a los 28 días y no son intercambiables.



Además, en el caso de la de Moderna, se recomienda que el traslado se haga congelada a -20 grados, por lo que es idónea para su administración en hospitales, razón por la que las primeras 600 dosis irán a Son Espases.



Ha recordado que de Pfizer llegarán 5.850 dosis por semana durante las 12 primeras semanas del año a Baleares, y de Moderna 10.000 dosis a lo largo de enero y febrero con un ritmo que se irá incrementando con cada envío.