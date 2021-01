Podemos frena la acometida contra el PTI, pero presentará alegaciones

Unidas Podemos publicó hace una semana en estas páginas un artículo en el que expresaba crítica y frustración ante el resultado del PTI. Esa opinión debía tener continuidad pero ha sido frenada, optará por presentar alegaciones durante el periodo de exposición pública para negociar con ellas cambios al contenido.

«No se entiende que votáramos a favor y al mismo tiempo mostráramos discrepancias en público. Estaba fuera de plazo», reconoce Nati Benejam, coordinadora insular de Podemos. Admite que fue un error de estrategia y que el departamento de Comunicación aconsejó dejarlo.

Apuntaba Unidas Podemos que el binomio progreso y conservación «sigue incomprensiblemente la misma receta de siempre», que «los equipamientos de pistas y carriles bici habrían de quedar reflejados en la cartografía del PTI», que los aparcamientos en rústico «han de ser arbolados y sin asfaltar» y que «no hace falta asfaltar ni hormigonar los caminos rurales».

Todas esa críticas «respondían a nuestro modelo de PTI ideal, pero somos un equipo de coalición», agrega Benejam, quien señala que su propósito entonces y ahora con las alegaciones es mejorar el contenido desde el planteamiento político territorial de Unides Podemos.

Por parte de Esquerra de Menorca, miembro de UP, Pablo Jiménez, su coordinador, explica que se ha parado la publicación de más artículos porque «daba la impresión de ruptura en el equipo de gobierno del Consell cuando no la hay. Lo que sí hay, resulta evidente, es discrepancia, no se puede pedir uniformidad», explica.

Admite asimismo que pudo darse la impresión de que contradecía el voto de la consellera Cristina Gómez, su representante en la institución insular. «No es lo que perseguíamos ni lo que pretendimos en ningún momento», agrega. Lo analiza desde otro punto de vista «es normal que la parte orgánica de los partidos tenga visiones distinta» a la parte institucional.

En general, anuncia, «apoyamos el PTI, no promovemos crisis alguna en el seno del equipo de gobierno, pero aún negociamos por cambiar cosas».