«Maltratado» por usar el catalán con un vigilante del ‘Mateu Orfila’

Mateu Martínez, el que fuera concejal del Ayuntamiento de Maó y hasta 2006 conseller de Cultura del Consell insular, ha recurrido a su cuenta de Twitter para mostrar su indignación por el «maltrato» del que asegura haber sido víctima después de dirigirse en catalán a un vigilante de seguridad del ‘Mateu Orfila’. Los hechos relatados por Martínez ocurrieron el pasado lunes y han generado una mayoritaria respuesta de apoyo, empezando por la de Més per Menorca y la del diputado de la formación Josep Castells, que anuncia iniciativas parlamentarias para instar a la Conselleria de Salud a exigir que los servicios de seguridad cumplan con la ley en materia de usos lingüísticos.

Vull compartir el maltracte que he patit avui a l'Hospital Mateu Orfila, pel fet d'haver utilitzat la llengua pròpia. @asmen_ibsalut @ibsalut @Patgompic @AgustinaVilaret ? Mateu Martínez (@MateuMartnez) January 11, 2021

...resposta, prepotent, ha consistit en una sola paraula: "castellano". Li he dit que jo estava en el meu dret a utilitzar el menorquí. Ell que no. I jo insistint en el meu dret a utilitzar aquesta llengua. Finalment, de forma maleducada, m'ha indicat que anés als zeladors, ... ? Mateu Martínez (@MateuMartnez) January 11, 2021

... públic que tenc el dret a emprar la llengua (oficial) de la meva elecció. Ell és un treballador d'aquest servei que té el deure d'atendre correctament als usuaris. Ja n'hi ha prou que ens trepitgin! ? Mateu Martínez (@MateuMartnez) January 11, 2021

Según el relato que ofrece en las redes sociales, con el motivo de la visita a un familiar «me he dirigido al guardia de seguridad y le he pedido la correspondiente tarjeta necesaria para acceder a la habitación en planta. Me he dirigido en menorquín (o en el catalán de Menorca, como lo queráis decir)». Martínez denuncia que la respuesta «prepotente» del guardia de seguridad «ha consistido en una sola palabra: castellano». El exconseller argumentó ante el vigilante que «yo estoy en mi derecho de utilizar el menorquín» pero, siempre según la versión de Martínez, el guardia insistió en su negativa a atenderle y le redirigió «de forma maleducada» a los celadores.

Tras el relato de los hechos, Martínez defendió que «no tengo ningún problema, ni uno, en cambiar de lengua cuando mi interlocutor no entiende el catalán o tiene dificultades y así me lo hace saber, pero me niego a que me obliguen a renunciar porque sí, porque no les da la gana que utilicemos la nuestra».

En ese sentido consideró que «soy un usuario de un servicio público que tengo derecho a utilizar la lengua (oficial) de mi elección. Él es un trabajador de este servicio que tiene el derecho y el deber de atender correctamente a los usuarios. ¡Ya basta de que nos pisen!», concluyó.

En su hilo mencionó a las cuentas del Servicio de Salud y de Agustina Vilaret, secretaria autonómica de Universidad, Investigación y Política Lingüística. Més per Menorca le dio su apoyo y aseguró que «constantemente se dan situaciones en las que nuestra lengua es menospreciada».