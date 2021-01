Maties Torrent advierte: «Esto no es una broma. Tenemos que evitar los contactos con otra gente»

El epidemiólogo del Área de Salud de Menorca, Maties Torrent, pide a los ciudadanos que reduzcan los encuentros a personas convivientes, con el objetivo de reducir la propagación de la covid-19 en la isla, una medida que está vigente desde este miércoles en Mallorca y Eivissa.

«Es necesario hacerlo bien entre todos, no es suficiente que respeten las normas sanitarias la mayoría. Tenemos que evitar los contactos con otra gente, deberíamos estar como mínimo dos semanas relacionándonos con las personas imprescindibles y evitar comer con no convivientes en nuestra casa», ha advertido.

En un vídeo difundido por las redes sociales, Torrent ha lamentado el aumento de contagios en las últimas semanas en Menorca y ha recordado que algunos de los nuevos infectados acabarán ingresados en el hospital: «Un porcentaje de los positivos por la covid-19 ingresarán en la UCI del Mateu Orfila».

«Se calcula que 1 de cada 100 casos acaba en la UCI. Estamos en cifras de 50 casos diarios, es decir cada dos días uno de los diagnosticados entrará en UCI. No nos quitemos nunca la mascarilla, porque si nos contagiamos lo habremos escampado a mucha gente. Es una enfermedad muy mala, no es ninguna broma, no esperemos que nos confinen», ha detallado.