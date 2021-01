Un concejal del Ayuntamiento de Ciutadella da positivo por coronavirus

Un concejal del Ayuntamiento de Ciutadella ha dado positivo en las pruebas para detectar la covid-19. No obstante, su contagio no ha repercutido en la actividad municipal debido a que no había tenido contactos ni con el resto de la Corporación ni tampoco con el personal.

No ha sido necesario realizar pruebas PCR ni tampoco confinar a nadie del Ayuntamiento. Así lo confirma la alcaldesa, Joana Gomila, quien asevera que este positivo «no afecta» a la actividad diaria municipal. Además, a causa de las fiestas navideñas, se habían suspendido las reuniones y juntas de gobierno que se celebran semanalmente, lo que ha evitado contagios y cuarentenas.

Este hecho se produce tan solo unos días después de que el Ayuntamiento de Maó anunciara un caso de un concejal positivo, lo que originó el aislamiento y la realización de pruebas PCR a siete concejales y otros siete trabajadores del Teatre Principal.