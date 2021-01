Educación ve prioritario ventilar las aulas y pagará la calefacción extra

Primero prevenir la covid-19 y luego abrigarse. La Conselleria de Educación insistió este viernes a los sindicatos que, ahora mismo, «está claro que se debe priorizar la prevención de posibles contagios ante el confort térmico ideal». En la reunión de la comisión paritaria de riesgos laborales, los representantes de los distintos sindicatos educativos pusieron sobre la mesa la colisión entre aulas ventiladas y el invierno. Para los responsables educativos «es posible conseguir ambientes que, aunque no sean tan confortables como en los cursos no pandémicos, permitan un clima razonable». A la vez, se comprometen a no escatimar con el gasto en calefacción.

La Conselleria señala que ya ha informado a los distintos centros educativos de que cubrirá los gastos en calefacción en el caso de que alguno de ellos tenga dificultades para afrontarlos. Acepta que hayan podido darse «situaciones extraordinarias» en algunos centros y que estos casos ya han sido revisados por especialistas: «Alternar el bienestar térmico con la ventilación no debe provocar temperaturas extremas». Insisten en que las medidas que se han adoptado siguen las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y otros organismos. También destacan la buena labor de los centros a la hora de evitar contagios. Los sindicatos piden mejores sistemas de calefacción. El STEI reclama que se hagan llegar medidores de dióxido de carbono a los centros que aún no los tengan y que los docentes sean prioritarios a la hora de acceder a la vacunación.

Por su parte, el sindicato ANPE pide que la calefacción esté prendida de forma permamente y a la vez, recomienda a familias y profesores que usen ropa térmica estos días de frío intenso, «especialmente para los más pequeños, ya que éstos son los más vulnerables». Reclaman además un descenso en el número de alumnos por aula ya que, con más de una veintena, consideran que es necesario mantener abiertas las ventanas en todo momento para garantizar la ventilación.

UGT considera necesario elaborar un nuevo plan de seguridad ante la escalada sanitaria y un plan de ventilación «que no sea un riesgo para la salud». También reclaman la utilización de mascarillas FPP2 para el personal de los centros y que se les incluya como un grupo prioritario en la vacunación.