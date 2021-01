Un Sant Antoni sense processó

La Missa de Sant Antoni, però sense la processó dels Tres Tocs, va ser l’únic acte que va celebrar Menorca amb motiu de la festa del seu patró. La Catedral de Ciutadella acollí l’Eucaristia que presidí el bisbe Francesc Conesa, tot i que sense les autoritats.

Finalitzà amb el Te Deum d’acció de gràcies -per a commemorar la restauració del cristianisme a Menorca, el 1287- pero IB3 Televisió ja havia interromput la retransmissió de la missa. El bisbe Francesc Conesa va destacar, a l’inici de l’homilia, que «la nostra celebració no és com la d’anys anteriors, perquè encara vivim immersos en una pandèmia que ha paralitzat les nostres vides i ha causat molt de dolor i mort».

«Aquesta celebració -afegí- es veu restringida per raons sanitàries a un nombre limitat de persones». Atès que no va poder actuar la Capella Davídica, els cants litúrgics van ser interpretats per la soprano Maria Camps i Joan Taltavull, acompanyats per l’organista Tomé Olives i Vicent Garcia, trompetista de la Banda de Música de Ciutadella.

«Aprendre la lliçó»

El pastor de la diòcesi de Menorca qualifica el 2020 d’any «molt dur», i es va referir al dolor i patiment de les persones que viuen en soledat, els que han mort; l’esforç dels sanitari, cossos de seguretat, autoritats, preveres i tots els qui cobreixen serveis essencials. I les «conseqüències econòmiques, persones a l’atur, empresaris que s’han arruinat i aquells que no disposen d’ingressos per a arribar a final de mes».

Conesa afirmà que «el 2020 no és un any per oblidar, sinò per aprendre, i veure les coses negatives como una oportunitat per créixer, tant personalment com comunitàriament». El bisbe va dirigir una invitació a créixer com persones, com a societat i com a Església per a superar «l’individualisme i el consumisme».

Tres objectius diocesans

El bisbe exposà els tres objectius de la Diòcesi de Menorca per a aquest curs. En primer lloc, potenciar Càritas, tant la diocesana com les parroquials, per a «realitzar el servei als més vulnerables», amb la renovació del voluntariat, la millora de l’atenció primària i més projectes de promoció social. El segon objectiu és l’atenció a les persones que viuen en soledat. I en tercer lloc, créixer en cooperació amb els països més pobres.

Línies d’actuació que responen al plantejament general d’una Església més samaritana, disposada a ajudar als més necesitats.