Maties Torrent: «Hemos perdido el control, hay que tomar medidas contundentes»

El epidemiólogo del Área de Salud de Menorca, Maties Torrent, aseguró que la situación derivada de la covid-19 en la Isla se ha complicado mucho en los últimos días, lo que ha obligado a instaurar medidas más restrictivas en la movilidad. «Una de las primeras cosas que hemos aprendido de esta pandemia es que se tiene que actuar pronto y de una manera contundente. Por eso pido a todos los menorquines que seamos mucho más estrictos de lo que dice la normativa, y a las autoridades que activen mecanismos de vigilancia y control para que como mínimo se cumpla la normativa aprobada, especialmente en el uso en todo momento de la mascarilla», defendió.

Torrent señaló que la estrategia de partida en la lucha contra la pandemia de la covid-19 en la Isla había sido no dejar que subiera la curva, ya que el hecho de doblegarla significaba un fracaso momentáneo en la lucha contra el virus. Desde el pasado 1 de agosto se había conseguido mantener la curva controlada, «pero a partir del inicio del año, cuando se empiezan a notar las consecuencias de Navidad, el crecimiento se convierte en exponencial, pasando de 150 a 460 en 14 días, un punto al que nunca hubiéramos querido llegar. Hemos perdido el control y esta tendencia es muy difícil de revertir, si no se ponen unas medidas muy contundentes y no nos comprometemos todos», aseguró.

El epidemiólogo expuso que el factor clave para el control de la pandemia en la Isla hasta hace una semana era el sistema sanitario menorquín y muy especialmente el que ha estado en primera línea de contención de la pandemia, esto es, las unidades específicas de atención al coronavirus -las UVAC- y el laboratorio del ‘Mateu Orfila’. En este sentido, resaltó que «es de justicia resaltar el esfuerzo y el gran trabajado realizado por este personal, pero también es triste constatar que, mientras el sistema sanitario se ha dejado la piel para minimizar los efectos de la pandemia, otros sectores de la sociedad no han estado a la altura de las circunstancias».

Subrayó la importancia del comportamiento de la población, que hasta la llegada de la Navidad había sido el correcto en una situación de crisis sanitaria, pero que a partir de ahí la situación se había descontrolado, «nos cuenta mucho entender y aceptar que los que tienen más probabilidad de transmitirnos la covid-19 son nuestros familiares y amigos, con los cuales nos relacionamos de manera erróneamente confiada».

Torrent concluyo con la necesidad de ir siempre por delante de la pandemia y abogó por una actuación contundente y rápida, que tiene que ser llevada a cabo por todos. «Hasta que la situación no mejore de una forma suficientemente clara, todos nos tenemos que autoimponer un comportamiento ejemplar en el cumplimiento de todas las medias de prevención. Nos hemos de autoconfinar tanto como podamos, solo tenemos que relacionarnos con nuestros convivientes y llevar siempre la mascarilla cuando estemos con otras personas».