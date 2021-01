Enrich, condenado a dos años de prisión por el vídeo sexual

El delantero ciutadellenc de la SD Eibar, Sergi Enrich, y su ex compañero en el conjunto vasco, Antonio Luna, han sido condenados a dos años de prisión por su implicación en la grabación de manera ilícita de un encuentro sexual que mantuvieron con una joven y compartir el vídeo con otras personas, según informan varios medios de comunicación y avanza IUSPORT, que ha tenido acceso a la sentencia.

Enrich y Luna eludirán su entrada en la cárcel, ya que se trata de una condena que no supera los dos años y no cuentan con antecedentes penales. De hecho, fuentes el caso han informado a EFE de que el tribunal que ha dictado la sentencia ha decretado que se suspenda la ejecución de la condena, por lo que los dos futbolistas no deberán ingresar en prisión, ya que se ha tenido en cuenta que admitieron los hechos e indemnizaron con 110.000 euros a la víctima. La admisión de los hechos y la petición de perdón a la víctima hizo que la fiscalía rebajara su petición de 5 a 2 años de cárcel.

El también jugador Eddy Silvestre, acusado de la difusión del vídeo, ha sido absuelto.