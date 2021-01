Gomila, sobre el kiosco: «Fue un concurso público, tenemos las manos atadas»

El Ayuntamiento de Ciutadella no tiene un margen ilimitado para ajustar el importe del canon de las concesiones que, como el kiosco de Ses Palmeres, se sometió a concurso público. La alcaldesa Joana Gomila comenta que estos contratos están sujetos a unas normativas, «no es una simple negociación entre dos partes, se presentan varias propuestas y se escoge al mejor postor». Hay terceros implicados. Gomila asegura que, dentro de esta legalidad, el Consistorio es sensible con la situación de Marga Barceló, quien ha anunciado su renuncia a la concesión.

Relata la alcaldesa que, ante las peticiones de la concesionaria del kiosco, se acordó que no se le cobraría el canon de los dos meses del confinamiento de primavera. Posteriormente, explica Gomila, se accedió a una rebaja del 25 por ciento en los importes de junio, julio y agosto, como consecuencia de la menor afluencia de turistas. «Cualquier rebaja del canon debe tener un motivo justificado». También se aprobaron descuentos a la sala de cine o las concesiones de las playas, por ejemplo. El Ayuntamiento tiene concedidas unas veinte concesiones administrativas por unos 550.000 euros al año.

Entre una cosa y otra, el canon anual del kiosco de 2020 se redujo un 23 por ciento. «Para ir más allá, se tiene que justificar un desequilibrio económico, si no es así, al ser un concurso público en algunos aspectos tenemos las manos atadas», comenta Gomila. De cara a 2021, la alcaldesa se reunirá en breve con la concesionaria. «Tiene que comunicar la rescisión del contrato y luego la estudiaremos, porque esto uno no lo puede dejar cuando quiere sin más, está regulado y, en general, se podría llegar a sancionar». Pese a ello, la alcaldesa lanza un mensaje tranquilizador ya que el Ayuntamiento «no le pondrán ningún problema al respecto, queremos que siga, pero si no es así, tendrá todas las facilidades posibles para que no le genere ningún perjuicio».