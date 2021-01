El aumento de población se acelera y Menorca bate su récord: 95.641 habitantes

Menorca ha alcanzado la cifra récord de población de 95.641 habitantes después que el ritmo de crecimiento se haya acelerado como no lo hacía en más de una década. En el último año estadístico, de 1 de enero de 2019 a 1 de enero de 2020, justo antes del inicio de la pandemia, la Isla ha ganado 2.244 empadronados, un incremento del 2,4 por ciento, según reflejan los últimos datos oficiales del padrón municipal publicados por el Instituto Nacional de Estadística, los que usa de referencia el Gobierno para, por ejemplo, definir el reparto de la recaudación de impuestos entre los ayuntamientos o de establecer el número de concejales que corresponde a cada una de las corporaciones.

A la espera de ver dentro de un año cuáles son los efectos demográficos de la crisis sanitaria, Menorca acumula tres años consecutivos de crecimiento poblacional y ya supera los valores que se registraban antes de la tendencia a la despoblación generada por la crisis económica del año 2008. En el último año analizado, todos los municipios a excepción de Sant Lluís han visto incrementar el número de empadronados, con especial mención para Ciutadella, que se convierte en el primer municipio de Menorca que por primera vez supera la barrera de los 30.000 habitantes. Supera esa cifra en 588 personas tras un crecimiento interanual del 2,5 por ciento (758 habitantes más).

En la comparación con el otro gran polo de población de la Isla, Maó, se refleja como las distancias se están ensanchando, una tendencia que se mantiene desde el año 2008. Ese fue el último ejercicio en que Maó superaba a Ciutadella en número de habitantes. La ciudad de Llevant también ha ganado población, pero a un ritmo menor, un 1,9 por ciento (552 personas). Desde el año 2008 el número de habitantes censados en la ciudad de Ponent ha crecido a un ritmo tres veces superior al de Maó.

No obstante, no es Ciutadella el municipio que más ha crecido desde la última actualización, sino Es Mercadal, que ha aumentado su población un 5,5 por ciento, más del doble que la media insular, y se sitúa con 5.316 habitantes, cada vez más alejado de la barrera de los 5.000, la que marca tener trece u once concejales, como ahora. El segundo pueblo que muestra un mayor dinamismo demográfico es Alaior, con un auge interanual del 4,4 por ciento y Es Migjorn, del 4,1 por ciento. En el otro lado de la balanza está Sant Lluís, que pierde un 0,9 por ciento de habitantes y Es Castell, que crece solo un 1,85 por ciento.

Con todo, el ranking municipal se mantiene invariable, con Alaior como tercer pueblo más poblado y Es Castell como el cuarto. Entre los tres municipios de la zona de Llevant, Maó, Es Castell y Sant Lluís, el balance de crecimiento, de 597 habitantes. Contrasta con el producido en Ciutadella y Ferreries, que suman en conjunto otros cerca de 900 habitantes.

En la comparación con el resto de Balears, el crecimiento poblacional de Menorca se sitúa justo detrás del de Eivissa, cuyo número de habitantes se eleva un 2,6 por ciento, y por delante del de Mallorca, que crece un 1,8 por ciento y se acerca a Tenerife como la isla española más poblada (912.171 por 928.604). Formentera ha seguido la tendencia opuesta y pierde un 1,7 por ciento de habitantes. Los datos por edades vuelven a reflejar el envejecimiento de la población insular, con descensos entre los grupos de población más jóvenes y subidas en los de más edad.