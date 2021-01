Las escuelas de música, con las mismas condiciones que un colegio

Las escuelas de música de la Isla ya saben a qué atenerse con el nivel 4 de alerta por covid-19. Aunque no todas se atienen a lo mismo. La Conselleria de Educación, después de unos días de confusión y de dos aclaraciones consecutivas no coincidentes, ha establecido que estos centros podrán impartir las clases con las mismas condiciones que un colegio o un Conservatorio si están formalmente reconocidos, mientras que si no es así deberán atenerse a las restricciones adicionales que imperan para la formación no reglada.

De este modo, las restricciones propias del nivel 4 solo afectarán a la escuela de música de Maó, que junto a Es Castell son las dos de la Isla que no están formalmente reconocidas. En esta última la actividad está suspendida hasta que no mejore el nivel de alerta sanitario. Estas limitaciones son la reducción del aforo al 50 por ciento sin que puedan coincidir en una clase más de seis personas.

La incertidumbre generada por la aplicación del nivel 4 motivó que los ayuntamientos, las escuelas y el Consell dirigieran una carta al conseller autonómico de Educación, Martí March, para reclamar que estos centros fueron tratados del mismo modo que la enseñanza reglada, puesto que el tipo de actividad que llevan a cabo no difiere de la propia de un Conservatorio.

El martes, en una primera respuesta firmada por March, se indicaba que solo la actividad reglada para la obtención de un título oficial era ajena a las restricciones extraordinarias. Las escuelas de música no reconocidas se las equiparaba inequívocamente a las actividades extraescolares sin más, con lo que debían suspenderse mientras se prolongara el nivel 4. Las reconocidas quedaban en un terreno ambiguo, incierto. La respuesta no convenció, se generaron quejas, y al día siguiente hubo una segunda respuesta, esta vez del director general Antonio Morante, en la que se aclaraba que las escuelas de música reconocidas se podían equiparar a un Conservatorio y se indicaba que las no reconocidas podían mantener la actividad con restricciones.