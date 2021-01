El PP de Maó pide la dimisión del alcalde Héctor Pons y del regidor Enric Mas

El Partido Popular de Maó, a través su portavoz Águeda Reynés, ha pedido la dimisión inmediata del alcalde de la ciudad, Héctor Pons, y del regidor de Servicios Sociales, Enric Mas. Los populares entienden que Pons mintió en el Pleno Municipal de este jueves, tras preguntarle si algún miembro del equipo de Gobierno se había vacunado, y omitir que Mas lo había hecho, tal y como ha confirmado el departamento de Salud de Menorca.

Tal y como publica menorca.info, Enric Mas ha recibido la vacuna, el único regidor de Servicios Sociales que lo ha hecho, y cuando los protocolos que marca Salud no contemplan que los concejales de esta área estén entre las personas de primer nivel que se tienen que vacunar.

“Al margen de si Enric Mas se debe o no vacunar por delante de personas mayores que están en un mayor riesgo que él, lo que no podemos tolerar es que el alcalde, Héctor Pons, no fuese sincero cuando le preguntamos en el pleno acerca de si algún miembro del equipo de gobierno se había vacunado”, explica Águeda Reynés. “No podemos consentir que el alcalde actúe con esta impunidad en un escenario tan importante como es el Pleno Municipal, que además está abierto a los ciudadanos y que, además, ningunee la labor de la oposición de esta forma”, añade la portavoz popular.

Desde el Partido Popular de Maó comentan que les extrañó que ante la pregunta en el pleno el alcalde no respondiera negativamente y de forma categórica. Pons invitó a los populares a “repasar el protocolo” para entender las medidas que se estaban tomando. Por ese motivo creen tener constancia de que Héctor Pons sabía que Enric Mas se había vacunado y dicen que ahora les queda la duda de saber si algún otro miembro del equipo de Gobierno también se ha vacunado.