El manifiesto de una treintena de colectivos ecologistas contra el PTI no convence al GOB

Un total de 32 colectivos han firmado un duro manifiesto contra la revisión del Plan Territorial Insular (PTI) aprobada inicialmente por el Consell y que se encuentra en periodo de alegaciones. Entre los apoyos recabados se encuentran una mayoría de entidades ecologistas como Terraferida, Per la Mar Viva, NoTòxicMenorca, Menorca Reserva de la Bitlletera o SOS Posidònia, pero también colectivos feministas y de apoyo a los refugiados, grupos teatrales, comercios, un sindicato e incluso una compañía de circo, pero no está la mayor asociación ecologista de la Isla, el GOB, que ayer, aunque con la mano tendida, marcó distancias sobre el contenido del escrito que se está difundiendo a través de las redes sociales.

El manifiesto arranca mostrando la «preocupación e indignación» de los firmantes por la revisión del PTI al entender que «no se puede permitir que los intereses económicos se antepongan a los valores que como pueblo defendemos para nosotros y para las generaciones futuras». Consideran que el nuevo PTI «es una clara involución» respecto al de 2003 y que «abre la puerta a más cemento, contaminación y masificación», sin entrar en detalle sobre los artículos de la normativa con los que no están de acuerdo.

Defienden que los menorquines «no necesitamos más crecimiento, asfalto, piscinas, restaurantes o aparcamientos en suelo rústico o en zonas de máxima protección como las ANEI». Advierten que «no queremos ceder ni un solo palmo más de territorio para edificar, ampliar o cargar más las urbanizaciones».

Continúan lo que parece una enmienda a la totalidad afirmando que el documento «habla de sostenibilidad, pero después propone medidas que se contradicen con la misma». Apuestan por destinar los fondos europeos a medidas medioambientales y no para construir en zonas ya saturadas y permitir servicios que pueden elevar el consumo de recursos. Concluyen que «las declaraciones de intenciones quedan muy bien sobre el papel, pero no significan nada si detrás hay una intención de turistificar más la Isla. Queremos una oportunidad para un PTI auténtico».

La postura del GOB

El GOB no ha sido una de las entidades firmantes y ayer su coordinador de Política Territorial, Miquel Camps, reconocía que «hay cinco o seis artículos del PTI que no nos gustan, pero también hay otros que sí. Los principales sí están bien planteados y son la clave de un modelo territorial diferencial». El GOB se encuentra en estos momentos en proceso de análisis concienzudo del PTI, contra el que prepara un documento de alegaciones que prevé terminar a final de mes. También está organizando debates para hacer pedagogía y divulgación de este plan estratégico. Algunos de los colectivos firmantes se han puesto en contacto con el GOB en busca de orientación sobre la presentación de alegaciones y en ese sentido les tiende la mano para colaborar facilitando un modelo de alegaciones.

El listado de las 32 agrupaciones que firman el manifiesto

Menorca Reserva de la Bitlletera, NoTòxicMenorca, SOS Posidònia, Per la Mar Viva, Ses Forces de sa Natura, Ses Foneres Col·lectiu Transfeminista, Terraferida (Mallorca), Plataforma Benvinguts Refugiats Menorca, Hermagas de Luna, Almadeco, Sa Criança és Nostra, Acirkaos, Units per Conservar (Mallorca), MenorcaDiuNo, Medusa Menorca, Associació per la Dansa, Associació de Vesines des Mercadal, Sa Cala Moneda Social Menorca, Sa Sínia Art Hub, Caravana Obrim Fronteres, Talleres Islados S.C., Associació ArrelsDeCirc, Espaibokashi-Menorca, Arts Enlaire, Herbolari Hort des Temps, Huertos Colectivos Menorca, La Casa de la Mare Terra, CGT Menorca, Col·lectiu Diàlegs d´Art, Associació Dosnoudosmil, GERD Menorca y Colectivo Menorca en Acción.