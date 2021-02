Salud no da fecha para vacunar los centros de día pese al elevado riesgo

El proceso de vacunación continúa a lo largo de esta semana, con los usuarios de pisos tutelados y los profesionales sanitarios, pero otro de los colectivos considerados vulnerables, los usuarios y trabajadores de los centros de día, aún no tienen fecha para su inmunización.

La consellera insular de Bienestar Social, Bàrbara Torrent, declaró ayer que «entendemos que los usuarios de los centros de día y también los trabajadores de atención a domicilio entran en el primer grupo de vacunación y así lo hemos comentado a Salud y en el momento en que sea posible se les vacunará, aunque aún no tenemos una fecha concreta».

El Consell De momento el departamento que dirige Torrent se adelanta, «estamos a punto de trabajar en la recogida de autorizaciones porque así nos lo ha hecho saber Salud», para elaborar las listas de quienes querrán recibir la inyección, «compartimos la necesidad de que los próximos sean tanto los trabajadores domiciliarios que van a atender a personas mayores en su casa como los de los centros de día, no solo de mayores sino también de discapacidad, me refiero a S’Auba, La Florida o el centro ocupacional Carlos Mir».

En la misma línea se había manifestado el Ayuntamiento de Alaior, que en una carta a Salud solicitó vacunar cuanto antes a los usuarios de centros de día y a los trabajadores familiares que desarrollan el servicio de atención domiciliaria.

Grupo III

El Área de Salud de Menorca ultima el protocolo para la vacunación de grandes dependientes, que ya ha arrancado en Mallorca. Salud contabiliza 524 personas con el grado III de dependencia en la Isla y que no están en instituciones, es decir, viven en sus casas a cargo de cuidadores. El problema, que reconoce Salud, es cuál será la cifra final de personas a vacunar, si se contabilizará un cuidador por cada gran dependiente (en ese caso serían 1.048 personas a vacunar) y cómo se llegará a inmunizar a los no profesionales. La consellera de Salud, Patricia Gómez, reconoció la pasada semana, en el primer encuentro virtual del Govern con la ciudadanía para resolver dudas sobre la pandemia que «de momento, hay un vacío con los cuidadores no profesionales». Aseguró que se trabaja con el Ministerio de Sanidad para que «de algún modo se pueda clarificar la situación de estas personas». «Si no se pueden vacunar a la vez que los grandes dependientes a quienes cuidan han de poder hacerlo en fase posterior pero no tardando demasiado», enfatizó.