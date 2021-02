PIME Menorca urge a vacunar el sector turístico para «salvar» la temporada

El presidente de la patronal PIME Menorca, Justo Saura, ha pedido con urgencia acelerar el plan de vacunación para «salvar» la próxioma temporada turística.

En un comunicado, Saura se ha mostrado «preocupado» por las previsiones de vacunación grupal de cara el verano y ha expresado su desencanto porque el Govern balear no ha pedido adelantar el proceso al tratarse de un territorio turístico.

«Lamentablemente la temporada turística no podrá esperar y debiendo iniciarse en mayo y finalizar en octubre, si Menorca no inicia la temporada con la mayoría de la población dedicada al turismo vacunada y no se establecen controles de entrada suficientes para los visitantes, tememos grandes prejuicios para la economía local y autonómico», ha denunciado.

La patronal considera «necesario» contemplar en los planes de vacunación a trabajadores y empresarios de los sectores con más contacto con clientes.

«Sectores como el de la restauración, que está siendo uno de los que más están padeciendo pérdidas, debería tenerse en cuenta en los nuevos planes de vacunación, superada ya la fase de vacunación urgente», ha solicitado.