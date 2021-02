Empieza la vacunación de los grandes dependientes en Menorca

Este viernes comienza en Menorca la vacunación contra la covid-19 del colectivo de grandes dependientes y el Área de Salud ha citado en esta primera jornada a 120 personas de las 524 que tienen reconocido el grado III según la Ley de Dependencia y que no residen en una institución sino que viven en sus domicilios. De este grupo prioritario se excluye a los menores de 16 años que por ahora no entran en la estrategia nacional de vacunación ya que los laboratorios están ultimando todavía sus ensayos para poder inmunizar a los menores.

La primera tanda de vacunación de grandes dependientes se realizará de forma simultánea en los centros de salud Dalt Sant Joan y Verge del Toro de Maó; Es Banyer en Alaior; Ferreries y Canal Salat en Ciutadella, a cargo de los equipos de enfermería de cada centro sanitario. Por lo tanto estas 120 primeras personas en ser inoculadas son aquellas que pueden desplazarse hasta los centros de salud, después la campaña continuará en los domicilios particulares.

De momento, tal como se ha hecho en Mallorca donde la vacunación de grandes dependientes comenzó el pasado martes, la vacuna se administrará solo a sus cuidadores profesionales, no a familiares o a personas que no estén dadas de alta como tales. Es el criterio que marca la estrategia de vacunación del Ministerio de Sanidad, pero desde la Conselleria de Salud se plantea que la vacunación pueda ser de un cuidador por dependiente, sea o no profesional, para cubrir así a un grupo de riesgo que de otro modo quedaría excluido.

En cuanto al protocolo de vacunación en Menorca, Atención Primaria ha trabajado los últimos días en la preparación del dispositivo necesario. Marga Cases, coordinadora de enfermería de Atención Primaria, explica que el primer paso consistió en revisar la lista de 570 grandes dependientes para depurar los menores de 16 años, las personas que ya han recibido la vacuna porque viven en geriátricos y los casos más recientes de defunciones.

Vacunas de AstraZeneca

El Servicio de Farmacia del ‘Mateu Orfila’ recibió el miércoles las primeras 120 dosis de la vacuna de Moderna y otras 400 dosis de la farmacéutica AstraZeneca, que se suman a las 612 dosis de la vacuna de Pfizer que llegaron el pasado martes. A día de hoy se han administrado 3.900 dosis de la vacuna y 1.691 personas están inmunizadas.