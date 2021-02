La plataforma de afectados covid-19 Menorca sopesa acudir a la justicia

La plataforma de afectados en Menorca por las medidas restrictivas del Govern para evitar la propagación de la covid-19 no descarta emprender acciones judiciales, con el objetivo que los tribunales autoricen la reapertura de los establecimientos hosteleros.



Así lo ha confirmado el abogado de la plataforma, Francisco Fernández Ochoa, tras la reunión mantenida este viernes con la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora, y en la cual le han trasladado su preocupación por las consecuencias económicas causadas por las limitaciones de actividad empresarial.



"Ha sido una reunión cordial y que nos ha servido para exponer nuestra inquietud y desacuerdo por las medidas que se están tomando. Nos hemos dado de margen un mes, pero si vemos que no hay reacción por parte de la administración no descartamos emprender acciones judiciales como las que se han tomado en el País Vasco, con sentencias favorables a los hosteleros", ha destacado a Efe.



Fernández ha asegurado que las movilizaciones continuarán "con una frecuencia prácticamente semanal y de manera cívica", y reitera la representatividad de la plataforma: "crecemos cada día y ahora somos más de 100 establecimientos, más que algunas instituciones oficiales que hay sentadas en la mesa de negociación con la administración".

Más ayudas



Por otro lado, exige al Consell de Menorca más ayudas económicas.



"Las actuales ayudas no son ni suficientes ni adecuadas para los afectados. Pedimos que se complementen las ayudas directas por parte de la conselleria hacia las personas que se han quedado fuera de las ayudas estatales porque incumplen unos requisitos inasumibles. También abogamos por la exención de impuestos. Nos sentimos desamparados", ha señalado.



Por último, Fernández ve en la llegada de los fondos europeos una solución a la falta de ayudas al sector y confía en la voluntad expresada por los representantes de la institución.



"Deseamos que Menorca exija por primera vez lo que le corresponde de la partida de los fondos europeos. La institución debe reivindicar que este dinero llegue directamente a las personas afectadas y que se reparta bien", ha remarcado.