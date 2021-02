Alaior renuncia a repetir con stand propio en Fitur

Alaior se retira por ahora de la feria turística Fitur ante la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia y cómo ésta marcará la edición de este año, ya que no es seguro que se puedan realizar muchas de las actividades presenciales. La decisión de no tener stand propio en la muestra ha sido tomada de mutuo acuerdo por el Ayuntamiento y las empresas que en 2020 participaron como coexpositores, antes de que se desatara la crisis sanitaria y económica. Las previsiones sobre la eficacia real de la acción promocional en Madrid este año no son positivas, señaló ayer el Ayuntamiento a través de una nota de prensa, ya que el aforo en el recinto será reducido al 50 por ciento, tanto de profesionales como de visitantes de público en general, y no se sabe si podrán llevarse a cabo showcookings o degustaciones.

El alcalde de Alaior, José Luis Benejam, manifestó que «hace unos meses, cuando se anunció la participación de Alaior en Fitur, podíamos pensar que la pandemia ya estaría en vías de ser controlada en mayo de 2021, algo que ahora sabemos que no será así, viendo la situación actual, con el bajo ritmo de vacunación y la incidencia de la covid-19 que todavía padecemos». Para Benejam, quien resaltó que «creemos en esta feria y en sus resultados, pero celebrada de la misma forma que otros años», hay muchas incógnitas sobre la celebración de la feria de manera presencial.

Las empresas participantes, en general del propio municipio, apoyan la iniciativa del Ayuntamiento pero también consideran que lo razonable es posponer su participación al año 2022, con la esperanza de que la situación sanitaria ya esté bajo control y Fitur pueda celebrarse en las mismas condiciones que lo ha venido haciendo desde 1981.