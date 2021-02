La izquierda rechaza destinar ayudas a los payeses por las pérdidas de la sequía del 2020

Los payeses no recibirán ayudas para compensar los perjudiciales efectos de la sequía del 2020 sobre el sector primario, al haber rechazado los partidos de izquierda en la Comisión de Economía del Parlament la proposición no de ley presentada por el Partido Popular.

Para paliar el impacto, las pérdidas y los sobrecostes que provocó la reducción de precipitaciones desde septiembre hasta diciembre, el Grupo Parlamentario Popular reclamó medidas urgentes a la Conselleria de Agricultura del Govern, según explica la diputada autonómica y secretaria general del PP menorquín, Asunción Pons, autora de esta proposición.

Los tres propuestas de acuerdo fueron apoyadas y votadas a favor por Ciudadanos, El PI y Vox, pero no prosperaron al ser rechazadas por el PSOE, Podemos, Més per Mallorca y el Grup Mixto, del que forma parte Més per Menorca.

Consistían en “abrir, y dotar presupuestariamente, una línea de ayuda específica destinada a compensar los sobrecostes y los gastos provocados por la sequía durante el 2020 a las explotaciones ganaderas”. En segundo lugar, “valorar la situación del sector ganadero y el impacto de la sequía en cada una de las islas”; y por último, “fijar los criterios para la concesión de estas ayudas y gestionar el pago de manera ágil y sin retrasos”.

La diputada Asunción Pons explica que “la falta de lluvias obligó a los payeses a comprar agua y alimentación extra para el ganado, por lo que el Govern, a través de la Conselleria de Agricultura, debe mostrar su sensibilidad con los profesionales del sector primario con actuaciones de apoyo, como han hecho en anteriores ocasiones en casos similares de sequía”.

“La ausencia de precipitaciones, con más incidencia en Menorca, provocó que los cultivos de secano: forrajes, leguminosas y cereales, no pudieran crecer con normalidad, con una fuerte disminución de la producción”, declara la diputada autonómica del PP menorquín.

Asunción Pons también manifiesta que la organizaciones agrarias de Menorca calificaron de “crítica” esta reducción drástica de lluvias, ya además de tener que compra agua, transportada en camiones-cisterna a las explotaciones, y alimento extra para el ganado, también se vieron obligados a sacrificar ejemplares, porque los precios de venta no cubren los costes.

El final del año mejoró en parte la situación, pero con pocas precipitaciones, lluvias irregulares y muchas zonas con sequía. “Açò va fer que ses pastures van créixer poc i magres”, afirmó el gerente del Fogaiba, Mateu Morro, día 2 de enero.

Entre las propuestas que planteaba el Partido Popular de Menorca, había previsto la distribución de alfalfa deshidratada entre las explotaciones perjudicadas y también ayudas directas para cubrir los sobrecostes ha provocado la sequía en el campo, “como se había hecho en anteriores casos similares, pero esta vez la izquierda lo ha impedido”, afirma la diputada portavoz del PP balear en temas de Agricultura.