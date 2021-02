Endesa renuncia a tramitar 5 parques fotovoltaicos que proyectaba en Alaior

Endesa ha frenado por el momento el despliegue de renovables que tenía previsto en Menorca. La compañía eléctrica que tiene a la italiana Enel como principal accionista ha solicitado recuperar los avales depositados y renunciar a la tramitación de cinco parques fotovoltaicos que proyectaba construir en cinco fincas rústicas del término municipal de Alaior. Los proyectos se localizaban en distintos ‘llocs’ y habían sido bautizados con los nombres de Son Cartet, Llucalari, Llucasaldent, Lluca Menor y Son Bou. Todos ellos se habían concebido con una potencia de cinco megavatios (MW), por lo que la suma de las potencias alcanzaba unos considerables 25 MW.

La empresa, a través de diversas sociedades de su propiedad, había depositado los avales para asegurarse la conexión de los parques, pero ahora se ha acogido al Real Decreto Ley 23/2020 del pasado 24 de junio, en el que el Gobierno daba la opción a los titulares de permisos para parques renovables a renunciar si querían recuperar los avales. Esta normativa fue aprobada con la intención de evitar las situaciones de especulación que se estaban registrando principalmente en la Península, con la compra de puntos de conexión por parte de sociedades que no tenían intención de desarrollar los proyectos, sino de venderlos al mejor postor en pleno ‘boom’ de renovables. En la Península han desistido cientos de promotores, pero en Menorca no ha pasado lo mismo.

Desde la Dirección General de Energía del Govern aseguran que solo seis proyectos han renunciado. Este diario ha podido averiguar que en cinco de ellos está detrás Endesa. El otro es de un promotor que pretendía implantar un parque fotovoltaico en la zona de Binicudrell, Es Migjorn Gran, con una potencia de 4,23 MW. La renuncia no responde en ninguno de los casos al supuesto de la especulación, sino que han jugado su papel otros condicionantes.

Fuentes del sector aseguran que la renuncia de Endesa a desarrollar por el momento sus proyectos renovables responde a una cuestión de estrategia. La compañía supeditaba la implantación de los parques a la construcción de una nueva subestación eléctrica en Alaior, un proyecto que está presente en la planificación energética 2015-2020, pero como una actuación no vinculante. En la propuesta de nueva planificación para el periodo 2021-2026, que el Ministerio sacó el viernes a exposición pública, tampoco figura la inversión prioritaria en una nueva subestación. Endesa ha decidido no esperar más y recuperar los avales aprovechando el periodo abierto. De no hacerlo, la normativa aprobada le obligaría a empezar a cumplir una serie de pasos administrativos, a tramitar los proyectos en firme. El sexto proyecto que ha presentado renuncia se ha encontrado con que no tiene capacidad de acceso a la red de media tensión.

Una ‘limpia’ mínima

Viendo la fotografía actualizada de los parques que están en tramitación se puede observar como la limpia de proyectos ha sido mínima. Los que han renunciado ni tan siquiera habían empezado la tramitación y todos los que estaban en tramitación siguen adelante con sus planes. Se trata de 13 proyectos de parques solares que suman casi 180 MW. Además, un decimocuarto proyecto no ha hecho pasos administrativos, pero su promotor ha expresado su intención de desarrollar la inversión. Se trata del promotor del parque eólico de S’Era Vella (Ciutadella), que después de ver frustrados sus planes, busca reorientarlos para abrir un parque fotovoltaico de 6 megavatios.