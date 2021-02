Pau Morlà, el elegido del PSOE para la dirección insular del Ibavi

Pau Morlà ya tiene perfilado su nuevo destino en la política activa, después de que el lunes fuera cesado como director general de Derechos y Diversidad a causa de una remodelación en el Govern balear. El alayorense es el nombre elegido por la dirección del PSOE de Menorca para que se convierta en el nuevo director en la Isla del Institut Balear de la Vivenda (Ibavi), toda vez que la actual directora, Noemí Gomila, dejará en breve el cargo (muy posiblemente la semana que viene) para convertirse en la nueva consellera insular de Servicios Generales, también como consecuencia indirecta de la misma remodelación en el Ejecutivo autonómico.

El nombramiento de Morlà debe ser ratificado por el nuevo conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, una vez Gomila haya formalizado su renuncia, pero en principio no hay motivos para la discrepancia al respecto de la propuesta menorquina. Una vez conoció su salida del Govern, el ex alcalde de Alaior y ex diputado nacional se puso a disposición del partido para continuar con su trayectoria política donde se considerara más oportuno, puesto que entiende que su experiencia, capacidad de gestión y talante pueden ser de utilidad en estos momentos complicados.

La dirección del PSOE ha valorado esta bagaje acumulado y el conocimiento directo que Morlà tiene del actual Govern, puesto que durante el último año ha ocupado una Dirección General de Derechos y Diversidad que se encargó de estrenar en su formato exclusivo. Cabe recordar que Pau Morlà ya tuvo poco antes un paso fugaz por las Cortes Generales, puesto que fue diputado en la corta decimotercera legislatura, sin que pudiera revalidar esta condición en las elecciones de noviembre de 2019.

Este viernes, Pau Morlà ha confirmado en las redes que acepta el encargo de coordinar en Menorca las acciones en materia de vivienda que desarrolle el Govern.