La mitad de los comercios de Maó no han justificado la ayuda covid

El Ayuntamiento de Maó ha requerido a 179 empresas del municipio que en un plazo improrrogable de quince días hábiles justifiquen como corresponde la percepción de una ayuda directa, de 350 o 700 euros, para paliar los efectos de la pandemia en sus cuentas de resultados. En el caso de que no presenten la documentación requerida en este periodo de tiempo extra, estos negocios deberán reintegrar la cantidad ingresada ya a modo de adelanto. El plazo inicial para presentar los justificantes finalizaba el 31 de enero.

La convocatoria de las ayudas, que han llevado a cabo también otros municipios, va dirigida a establecimientos comerciales no esenciales que han visto afectados directamente por las medidas adoptadas para combatir la propagación de la covid-19, sobre todo el confinamiento más estricto. Según informan desde el Ayuntamiento de Maó, hasta la fecha se han concedido unas 355 ayudas, por lo que aquellas que no han justificado aún que cumplen las condiciones indicadas para ser perceptoras son aproximadamente la mitad del total. La cuantía que ingresan depende de si abren solo en temporada turística o todo el año.

En concreto, y en estricta aplicación de la bases, los perceptores de las ayudas debían enumerar y documentar antes del 31 de enero aquellos gastos que han permitido que la empresa no cierre a pesar de las restricciones, como pueden ser el alquiler, la devolución de préstamos, suministros o salarios, entre otros, así como inversiones de relanzamiento de la actividad, que han podido ser amortizadas. La mitad no lo han hecho en el plazo fijado.

Uno por uno

Desde el Ayuntamiento de Maó explican que se ha ampliado el plazo para la presentación de los justificantes para que nadie tenga que devolver el dinero percibido. Además, desde el Consistorio se está llamando una por una a todas las empresas que no han cumplido las bases de la convocatoria para que realicen el trámite que, comentan, no tiene ninguna complejidad. Su objetivo es que nadie tenga de retornar el importe percibido. Fuentes del equipo de gobierno argumentan, como posible causa de esta situación, que la información sobre el contenido de las bases no haya llegado de una forma adecuada a los potenciales beneficiarios de las ayudas en unos momentos complicados para todos.