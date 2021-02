El 84 % de los sanitarios públicos de Menorca están vacunados

El Área de Salud de Menorca ha vacunado casi al 84 % de los profesionales que trabajan en Atención Primaria y en el hospital Mateu Orfila de Maó, según ha asegurado este lunes su gerente, Romà Julià.

Un total de 1.123 personas, de las 1.338 que trabajan en la sanidad pública menorquina han recibido una o las dos dosis de la vacuna contra la covid-19.

Se les han administrado las dos dosis a 784 profesionales, el 58,6 % del total.

No se han vacunado 15 trabajadoras embarazadas y 187 profesionales que han decidido no hacerlo. También hay un grupo de 13 personas que no iniciarán la vacunación hasta el próximo mes de marzo por motivos personales.

En la sanidad privada se han administrado 720 dosis con las que se han vacunado 455 profesionales, 265 de ellos con las dos dosis.

Romà Julià ha enfatizado la importancia de vacunarse y cree que los porcentajes mejorarán a medida que se pongan en evidencia los buenos resultados.

«Es necesario protegerse y proteger a otras personas. Se ha demostrado que la vacuna es efectiva y que aporta muchos más beneficios que los mínimos riesgos que podamos tener», ha remarcado.

A partir de marzo comenzarán la vacunación a las personas de más de 80 años y agentes de las policías locales y fuerzas de seguridad del Estado, bomberos, funcionarios de prisiones y docentes.

La vacunación masiva se realizará en el recinto ferial de Maó y en la sala polivalente del Canal Salat de Ciutadella.