Los vuelos mínimos interislas se incumplen con frecuencia

La Obligación de Servicio Público vigente para los vuelos interislas de Balears establece que la ruta entre Mallorca y Menorca debe contar, cada día, con un mínimo de cuatro idas y cuatro vueltas en invierno, que pasan a ser cinco durante la temporada de verano. Esto no se está cumpliendo en estos momentos. Durante aproximadamente la mitad de las jornadas la oferta de vuelos que suman las dos compañías que conectan por aire estas dos islas es, en estos momentos, inferior a este parámetro legal.

El déficit de frecuencias se concentra en los fines de semana, cuando Air Nostrum reduce de tres a dos los enlaces diarios, y los lunes, en que no vuela Air Europa, según se desprende de la programación de las próximas semanas.

La diputada autonómica de Més per Menorca Patricia Font trasladó este martes este incumplimiento de la OSP detectado en los últimos meses al pleno del Parlament balear. Explicó que en algunas jornadas la oferta de vuelos ha sido incluso de solo dos frecuencias en al menos uno de los dos sentidos, y que tampoco los horarios que ofrecen las compañías se ajustan a las necesidades que tienen los menorquines. «No tiene sentido para una visita médica tener que partir a las siete de la mañana y volver a las nueve de la noche, son catorce horas», comentó.

El conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí Ribes, aseguró que su departamento es consciente de la situación, y la justificó en parte por las restricciones en la movilidad que se están aplicando con motivo de la pandemia, con la consecuente severa caída de la demanda de asientos. «La situación del sector sigue siendo muy complicada, se tiene que entender», expuso. También explicó que la Conselleria está pendiente del tema, con diversas reuniones con Aviación Civil. «Las frecuencias igual no se cumplen exactamente como está detallado, pero tampoco las Islas han quedado desatendidas de forma radical en ningún momento», ni en pleno confinamiento más duro, dijo.

Patricia Font reprochó a Marí Ribes que en su respuesta no tuviera en cuenta que «en ocasiones los menorquines no tienen más opción que desplazarse a Palma, con unos horarios que provocan muchas dificultades. La gente se continúa moviendo», más aún cuando muchas administraciones de referencia se encuentran solo en Mallorca, «en muchas ocasiones no tenemos más remedio que desplazarnos». Font hizo referencia a cuestiones médicas o laborales, que no están a expensas de las medidas anti-covid. La diputada señaló que «tenemos que ser más exigentes a la hora de hacer cumplir lo que está establecido por ley».