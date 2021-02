La oposición de Sant Lluís considera que el equipo de gobierno ha roto el acuerdo sobre Sa Tanca

Los concejales de la oposición del Ayuntamiento de Sant Lluís consideran que el equipo de gobierno municipal ha vulnerado el acuerdo unánime de marzo del año pasado en relación a la compra de Sa Tanca. Llorenç Carretero (El Pi), Loles Tronch (PP) y Jorge de Diego (no adscrito) han explicado que solicitarán la celebración de un pleno extraordinario para conocer qué ha ocurrido exactamente con la aplicación del IVA a la operación de compra, por qué no se explicó a su debido tiempo al resto de grupos y cuál es el contenido del convenio que se pretende firmar con el Consell para que asuma este sobrecoste.

Carretero afirma que la unanimidad sobre la operación "se rompió el jueves", cuando se anunció el convenio, y entiende que se ha vulnerado el acuerdo según el cual no se debía hablar de posibles usos del edificio hasta no tener cerrada la compra. De Diego matizó que la unanimidad no la rompe la oposición, sino que fue el equipo de gobierno quien la quebró al vulnerar lo pactado, y el PP lamenta la falta de transparencia, "en diciembre ya conocía que había un error con el IVA".