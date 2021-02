Error de cálculo del Govern en la tasa de ocupación de la UCI

La rápida mejora de los indicadores sanitarios en la Isla ha tenido hasta el momento un gran punto negro, la tasa de ocupación de camas de UCI por enfermos de covid-19. De hecho el resto de los siete indicadores fijados por el Ministerio de Sanidad se mueven entre los niveles de riesgo bajo o de nueva normalidad, sin embargo la ocupación de camas UCI se sitúa en un nivel 3 (alto) de alerta.

No obstante, el Área de Salud de Menorca ha confirmado que no está tan alejado de los parámetros del nivel 2 como podría pensarse atendiendo a los datos que ofrece la Conselleria de Salud. No en vano, ese porcentaje de ocupación del 18,18 por ciento (el umbral del nivel 2 está por debajo del 15 por ciento), no es real ya que la Conselleria utiliza por error una capacidad de once camas, cuando en realidad deberían contarse 13, las siete de la UCI y las seis que se habilitan en la primera fase de apertura de la UCI de emergencia que se utiliza cuando se acerca la plena ocupación en la principal.

Así las cosas, el porcentaje real de ocupación con los dos pacientes covid que hay actualmente en la UCI es del 15,38 por ciento. Un alta más en esta unidad de atención a pacientes críticos situaría el porcentaje en valores del nivel 1. No obstante, desde el Área de Salud de Menorca aseguran que en sentido estricto deberían contarse actualmente solamente las siete camas de la UCI principal, por lo que entonces el porcentaje se elevaría al 28,57 por ciento (nivel 4 de riesgo extremo).