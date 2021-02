Un retraso en los contratos reduce la limpieza en los colegios de Maó

El servicio de limpieza extraordinario que se presta por las mañanas en los centros escolares de Infantil y Primaria de Maó, en aplicación de las medidas anticovid-19, se ha reducido desde lunes por una incidencia en la contratación. El alcalde Héctor Pons reconoció en el pleno del jueves, a raíz de una pregunta del PP, que como consecuencia de ello se han tenido que reorganizar algunos espacios en colegios para seguir cumpliendo estrictamente el protocolo. Espera solventarlo la próxima semana.

La limpieza matinal de los colegios se cubre mediante contratos temporales hasta ahora de unos dos meses. El tercer contrato está a punto de finalizar, pero todavía no se ha cerrado el periodo para presentar ofertas al cuarto. Ante el riesgo de no llegar a tiempo y de que pudieran quedarse algunas jornadas sin cubrir, el equipo de gobierno municipal ha optado por reducir las horas diarias de limpieza matinal y de este modo prolongar en número de días la duración del actual contrato, según comentó Héctor Pons, quien admitió que el procedimiento del nuevo comenzó demasiado tarde, «se ha producido un decalaje, no llegábamos». El actual puente festivo en los centros escolares minimiza los efectos de la medida.

La reducción horaria ha sido diversa, según el centro, entre el 25 y el 40 por ciento. En algunos se ha pasado de cinco a tres horas diarias, en otros de ocho a seis, o de dos a una y media en las escuelas infantiles, entre otros. Héctor Pons explicó que el nuevo contrato se podrá adjudicar por un periodo de tiempo superior, tras un cambio en la normativa relativo a este tipo de servicios públicos. Los tres ya firmados han sido por unos 40.000 euros cada uno y el próximo podrá alcanzar los 72.000 euros.

El concejal del PP Mateu Ainsa lamentó que los directivos de los centros fueran informados demasiado tarde (el jueves anterior) y reprochó al equipo de gobierno que «han llegado tarde» en un aspecto tan sensible como la aplicación de los protocolos de la covid-19. «Cuesta mucho entender que no haya una alternativa, y lo sufren nuestros hijos».